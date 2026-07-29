Familias se amanecen en la avenida Brasil para ver el Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias

Gran cantidad de ciudadanos acudieron desde la noche del último martes y las primeras horas de la madrugada a lo largo de la avenida Brasil, a la altura de las cuadras 29 y inmediaciones del Hospital de la Policía, con el objetivo de presenciar el tradicional Desfile Cívico Militar en el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias.

Familias enteras, provistas de mantas, cartones y bancos alquilados o comprados en el lugar, soportaron las bajas temperaturas de la madrugada para asegurar una ubicación privilegiada en el evento patriótico.

Diversos grupos de personas permanecieron en el sitio utilizando ropa abrigadora y cobijas para contrarrestar el frío de la capital, mientras otros recurrieron al comercio ambulatorio para adquirir bebidas calientes y alimentos antes del inicio de la ceremonia.

​Presencia de asistentes de regiones y del exterior

​Entre el público asistente se registró la presencia de personas procedentes de distintas regiones del país, como Arequipa y Chachapoyas, así como de ciudadanos peruanos residentes en el extranjero que viajaron a la capital para acompañar a familiares pertenecientes a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que forman parte del agrupamiento de desfile.

Cabe resaltar, que esta jornada transcurre con resguardo policial en la zona y con la ocupación paulatina de los espacios destinados a los espectadores a lo largo de las cuadras habilitadas en la avenida Brasil.