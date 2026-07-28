La calle no calla

28/07/2026

¡Terror en Chuquitanta! Vecinos viven con temor por ejecuciones y abandono de cuerpos

Vecinos de San Martín de Porres denuncian la falta de seguridad y aseguran que los hallazgos de cadáveres se han vuelto frecuentes en esta parte de Lima Norte.



Una investigación periodística reveló la preocupante situación que enfrentan los vecinos de Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres, donde bandas criminales estarían utilizando zonas agrícolas, arqueológicas y de escasa vigilancia para ejecutar a sus víctimas y abandonar sus cuerpos.

De acuerdo con el informe, estos espacios desolados se han convertido en escenarios recurrentes para el descarte de cadáveres debido a la ausencia de patrullaje policial y de medidas de seguridad en el lugar.

Los vecinos señalaron que esta problemática se registra desde hace varios años y afirmaron que el hallazgo de cuerpos ocurre con frecuencia. "Esto sucede casi todas las semanas. No hay alumbrado público y nunca hemos visto patrulleros, policías ni serenazgo", manifestó uno de los residentes.

La población también advirtió que la falta de iluminación y vigilancia ha convertido la zona en un punto vulnerable para la acción de organizaciones criminales, generando temor entre quienes viven y transitan por el sector.

PIDEN SEGURIDAD

Ante esta situación, los vecinos solicitaron a las autoridades reforzar la presencia policial e implementar medidas de seguridad que permitan recuperar el control de la zona y evitar que continúe siendo utilizada para actividades delictivas.


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