Fiestas Patrias: cientos de fieles forman largas filas para visitar a San Judas Tadeo

Cientos de personas formaron extensas filas desde las 4:00 de la mañana en los alrededores de la avenida Abancay, a la altura del Parque de la Muralla, para ingresar al templo de San Judas Tadeo. La tradicional jornada de devoción coincidió este año con las celebraciones por Fiestas Patrias.

Pedidos por la paz y el bienestar del país

Los fieles, provenientes de distintos distritos como Santa Clara, Comas, Callao y San Juan de Lurigancho, señalaron que acudieron para agradecer los milagros atribuidos al santo y elevar pedidos por la salud de sus familias, la protección del pueblo peruano y el fin de la violencia que afecta al país. Algunos también expresaron su expectativa por el mensaje a la Nación de la presidenta.

La fila se extendía por aproximadamente tres cuadras y avanzaba lentamente. Varios asistentes llegaron con sillas para soportar la espera, una práctica habitual entre quienes participan cada 28 de esta tradicional peregrinación.

Asimismo, debido a la concentración de personas y a las actividades oficiales por el 28 de julio, se implementaron restricciones de tránsito en la avenida Abancay. Las autoridades indicaron que los cierres se intensificarían conforme avanzara la mañana por el protocolo de seguridad establecido para el recorrido presidencial.