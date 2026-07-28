Centro Histórico se alista para recibir actividades por Fiestas Patrias

A pocas horas del inicio de las celebraciones por Fiestas Patrias, continúan los trabajos para ultimar los detalles en el Centro de Lima. En una mañana marcada por las bajas temperaturas, uno de los principales puntos donde se realizan preparativos es la Catedral de Lima, lugar que formará parte de las actividades protocolares de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Asimismo, se vienen aplicando estrictos protocolos de seguridad con el objetivo de garantizar el orden durante la llegada de las principales autoridades del Estado y de las personas que decidan acercarse para presenciar las ceremonias oficiales.

Además del resguardo policial, se ha desplegado personal militar en distintos puntos estratégicos del centro histórico, con la finalidad de reforzar la seguridad y evitar cualquier tipo de incidente o alteración del orden público.

MISA POR FIESTAS PATRIAS

Asimismo, uno de los acontecimientos más esperados de la jornada será la tradicional Misa y Te Deum, ceremonia religiosa que se realiza en honor a la independencia del Perú desde el 28 de julio de 1821 y que se ha mantenido de manera ininterrumpida a lo largo de los años.