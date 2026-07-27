¡Nuevos afortunados de Lotobola! Revancha entregó S/10,000 y muchos premios más en el último sorteo

Los números del domingo 26 de julio ya fueron sorteados. Revancha repartió S/25,000 garantizados, con un ganador de S/10,000 y cientos de premios adicionales para los participantes.

Lotobola tiene nuevos ganadores. Revancha entregó S/10,000 y PozoPower muchos premios más en el último sorteo. La energía ganadora estuvo presente este domingo 26 de julio durante una nueva transmisión en vivo del sorteo de PozoPower, PozoPowerGo y Revancha de Lotobola a través de Panamericana.

Aunque aún no hay un ganador del pozo más grande, cientos de afortunados celebraron premios en las diferentes categorías de PozoPower y PozoPowerGo y Revancha volvió a repartir S/25,000 garantizados.

LOS NÚMEROS AFORTUNADOS DE LA NOCHE

Los números ganadores del sorteo fueron 66, 36, 63, 51 y 32, mientras que la Bola Extra fue el 59.

La gran noticia de la noche llegó con Revancha, donde un participante se llevó el premio mayor de S/10,000 con el código 9Y23UA. Además, cinco jugadores ganaron S/1,000 cada uno con los códigos 6HXJAB, 3AYUT9, 56KJ62, 8PPY8N y 7J7QTT.

¿DÓNDE ESTUVO EL BOLETO GANADOR?

El ganador de los S/10 mil de la Revancha se hizo acreedor del premio gracias a Turbito, el nuevo juego de Lotobola. El ciudadano afortunado compró su ticket en Metro de Comas.

¿CUÁNDO SE REALIZAN SON LOS SORTEOS?

Si tú también quieres convertirte en el próximo ganador, recuerda que Lotobola realiza sus sorteos todos los miércoles y domingos a las 11:00 p. m. por Panamericana. Con PozoPower puedes participar por un pozo de S/26 millones con un boleto de S/5, mientras que PozoPowerGO ofrece un pozo de S/4 millones con un boleto de solo S/1. Además, por cada sol de compra recibes un código para participar automáticamente en Revancha, una oportunidad extra para seguir ganando en cada sorteo.