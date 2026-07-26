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Hace 2 horas

Más de 13 mil policías reforzarán seguridad en Lima durante feriados por Fiestas Patrias

El plan de seguridad incluye control de tránsito, cortes de vías y protección en ceremonias oficiales. Las restricciones iniciarán desde la medianoche del 28 de julio en el Centro Histórico.



La Policía Nacional del Perú (PNP) presentó el Plan de Operaciones por Fiestas Patrias, que desplegará 13,463 efectivos en Lima para garantizar la seguridad durante las celebraciones por el 205° aniversario de la Independencia.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, declaró alerta máxima a nivel nacional y ordenó medidas de inteligencia, prevención y control en todas las regiones. La PNP mantendrá un monitoreo constante de las zonas de mayor afluencia para prevenir incidentes.

El plan incluye la regulación del tránsito con 900 agentes a pie, 50 en bicicleta y 320 motorizados, además de cierres temporales de vías y rutas alternas. La medida comenzará el 28 de julio en el Centro Histórico por el Te Deum y actos en Palacio de Gobierno, y continuará el 29 con el Desfile Cívico Militar en el Campo de Marte.

Restricción de accesos y desvíos

La PNP restringirá accesos y habilitará desvíos progresivos, reabriendo las vías conforme terminen las actividades oficiales. El objetivo es prevenir accidentes, reducir la congestión y asegurar la fluidez vehicular durante los desplazamientos de autoridades y asistentes.

Tareas específicas

Arriola enfatizó que todas las unidades tienen tareas específicas para proteger la vida, la salud y el patrimonio de los ciudadanos. La población debe seguir las indicaciones policiales y respetar las restricciones para garantizar el éxito de las celebraciones patrióticas.


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