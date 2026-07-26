Gobierno oficializa ampliación de extradición de Erick Moreno, alias “El Monstruo”

El Ministerio de Justicia oficializó la ampliación de la extradición activa de Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo", para ser procesado en Perú por delitos de organización criminal, homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y extorsión.

La medida fue publicada en el diario oficial El Peruano, mediante la Resolución Suprema Nº 145-2026-JUS, firmada por el presidente José María Balcázar y refrendada por los ministros de Justicia y Cancillería.

La decisión se sustenta en el Tratado de Extradición entre Perú y Paraguay de 1997 y su Acuerdo Complementario de 2001, así como en el Código Procesal Penal y el Decreto Supremo Nº 015-2025-JUS.

Acciones para concretar extradición

Esta ampliación permitirá que Moreno sea extraditado desde Paraguay para enfrentar un proceso judicial más amplio por los delitos que se le imputan en el país. El Ministerio de Justicia y la Cancillería coordinan las acciones para concretar la entrega del extraditable.

Cooperación para combatir impunidad

Las autoridades reiteran su compromiso con la cooperación internacional para combatir la impunidad. El caso de "El Monstruo" continuará su curso con la expectativa de que la justicia paraguaya proceda conforme a los tratados internacionales.