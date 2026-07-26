Lima registró este sábado sensación de calor cercana a los 29 °C en pleno invierno

Lima experimentó este sábado temperaturas inusuales para la temporada de invierno, alcanzando una sensación térmica cercana a los 29 °C en varios distritos, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El fenómeno está asociado a El Niño Costero y afecta con mayor intensidad a las zonas alejadas del litoral. La escasa nubosidad incrementa la radiación solar y eleva el calor durante las horas centrales del día.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y usar protector solar. Se espera que las condiciones climáticas se mantengan en los próximos días, por lo que se reitera el llamado a tomar precauciones.

Alerta roja vigente

El Senamhi mantiene una alerta roja vigente hasta el domingo 26 de julio para 20 regiones, advirtiendo sobre temperaturas diurnas de moderadas a extremas. Además, se esperan ráfagas de viento de hasta 45 km/h y altos niveles de radiación ultravioleta. Las regiones bajo alerta incluyen Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Lima, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, entre otras.

Monitoreo y nuevos avisos

El Senamhi continuará monitoreando la evolución de El Niño Costero y emitirá nuevos avisos si la situación lo requiere. La población debe estar atenta a los comunicados oficiales para protegerse de los efectos del calor intenso.