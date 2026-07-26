Reniec atenderá en horario especial este lunes 27 por el feriado no laborable

La medida busca responder a la alta demanda de trámites que suele registrarse durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que mantendrá la atención en diversas oficinas del país durante este lunes 27 de julio, fecha que había sido declarada como feriado no laborable para el sector público.

La entidad informó que los ciudadanos podrán acudir a determinadas sedes para recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) o realizar diversos trámites relacionados con la identificación y el registro civil.

Esta medida busca atender la alta demanda de servicios que suele registrarse durante estas fechas, cuando miles de personas realizan viajes o gestiones administrativas vinculadas a las celebraciones patrias.

ATENCIÓN EN OFICINAS HABILITADAS

Las oficinas habilitadas atenderán en un horario especial de 8:30 de la mañana a 4:45 de la tarde. La institución recomendó a los ciudadanos verificar previamente la disponibilidad de cada sede antes de acudir, a fin de evitar inconvenientes y optimizar el tiempo de atención.

Asimismo, recordó que los trámites relacionados con el DNI en los Centros MAC requieren una cita previa, la cual puede solicitarse llamando al número 1800 o a través de la plataforma de MAC Perú.

OTRAS SEDES HABILITADAS

La entidad precisó que habrá oficinas operativas en 22 regiones del país como lo son: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Por otro lado, con esta disposición, Reniec busca garantizar la continuidad de sus servicios durante el feriado largo por Fiestas Patrias y facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites más solicitados.