Se incrementa de manera alarmante robo de medidores de agua y luz en la capital

El incremento en el robo de medidores de servicios básicos en Lima se incrementa de manera alarmante y esto responde principalmente al valor del bronce y cobre en el mercado negro, generando graves problemas como aniegos, cortes de suministro y perjuicios económicos a los usuarios.

El robo de medidores de agua y luz es un delito penado por la ley que interrumpe servicios básicos, provoca graves fugas de agua y altera la facturación del usuario, Estos dispositivos son sustraídos por el bronce y el cobre que contienen en sus piezas internas para su posterior venta ilegal

Pero lo más grave de este delito es que la remoción violenta de los equipos ocasiona la ruptura de tuberías y cables, provocando la inundación de las calles y viviendas dejándoles sin servicio de agua o luz por muchas horas.

Qué hacer en caso de robo de medidor

Denuncia policial: Acude de inmediato a la comisaría más cercana para dejar constancia del hurto, requisito obligatorio para cualquier trámite posterior.

Reporte a la empresa: Comunícate con los canales oficiales de la entidad proveedora del servicio (en Lima y Callao, puedes usar el Aquafono de Sedapal al (01) 317-8000) para cortar el flujo y evitar el desperdicio de recursos.

Regulación y reposición: Entidades como la Sunass establecen que el reemplazo del medidor de agua por actos de terceros tiene pautas específicas de reposición y plazos máximos para que el usuario no asuma cobros arbitrarios.