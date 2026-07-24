Pensionistas celebran las Fiestas Patrias con música, danzas y tradición en las casas Yuyaq de todo el país

Ellos construyeron el Perú que hoy celebramos por eso la ONP trabaja para retribuir ese legado con un servicio cercano, oportuno y de calidad para los pensionistas.

Las Fiestas Patrias ya se viven con entusiasmo en las casas Yuyaq de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), donde cientos de pensionistas de distintas regiones del país participaron en una programación especial que rindió homenaje a la peruanidad a través de la música, danza, gastronomía e historia.

Con una jarana criolla de rompe y raja, escenificaciones de la Independencia del Perú y diversas actividades recreativas, los adultos mayores demostraron que el entusiasmo, el talento y el amor por el país no se limitan con la edad.

La tradición también tuvo un lugar especial en las ferias gastronómicas, donde los pensionistas compartieron los sabores que identifican a cada región del Perú. Recetas transmitidas de generación en generación, recordaron que no hay mejor manera de celebrar al Perú que alrededor de una buena mesa, donde la sazón y el cariño de nuestras abuelas siguen conquistando generaciones.

El presidente ejecutivo de la ONP, Gastón Remy, destacó que estas actividades buscan reconocer a quienes dedicaron gran parte de su vida al trabajo y hoy continúan enriqueciendo al país con su experiencia y ejemplo.

"Nuestros pensionistas forjaron la historia del Perú con su esfuerzo, trabajo y dedicación. Hoy enriquecen nuestro presente y son la principal motivación de nuestro trabajo diario. En la ONP renovamos cada día nuestro compromiso de servirlos con respeto y calidad, porque ustedes son la razón de nuestra vocación de servicio. Estas celebraciones son también una forma de agradecerles todo lo que han hecho por nuestro país."

Las casas Yuyaq son espacios impulsados por la ONP para promover el bienestar físico y emocional de los pensionistas mediante actividades recreativas, culturales y de integración, fortaleciendo su participación activa y su calidad de vida.

Con estas celebraciones patrias, la ONP reafirma su compromiso de seguir construyendo una institución cada vez más cercana a sus pensionistas, reconociendo en ellos no solo a quienes contribuyeron al desarrollo del Perú, sino también a quienes continúan siendo fuente de inspiración, experiencia y valores para las nuevas generaciones.