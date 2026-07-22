Ministerio de Trabajo rechaza inscripción sindical de la Fenatep

La cartera denegó el registro de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú al concluir que no subsanó las observaciones durante el proceso de evaluación.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo rechazó la solicitud de inscripción sindical de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), al determinar que la organización no cumplió con los requisitos establecidos para obtener su registro oficial. La decisión fue emitida mediante una resolución que declara improcedente el trámite y dispone el archivo del expediente.

De acuerdo con el documento, la Fenatep no logró subsanar todas las observaciones formuladas durante la evaluación de su solicitud, por lo que se le denegó su incorporación al Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos. La cartera de Trabajo precisó que el procedimiento administrativo concluyó sin que se acreditara el cumplimiento de las exigencias legales.

Pese a esta decisión, la organización sindical, vinculada al expresidente Pedro Castillo, aún cuenta con alternativas legales. Entre ellas, puede presentar un recurso de apelación contra la resolución o iniciar un nuevo procedimiento de inscripción una vez que cumpla con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

NO CONTARÁ CON RECONOCIMIENTO

Con el rechazo de su inscripción, la Fenatep no desaparece como organización; sin embargo, por el momento no contará con el reconocimiento oficial que le permitiría ejercer plenamente los derechos y prerrogativas que la legislación otorga a los sindicatos formalmente inscritos ante el Ministerio de Trabajo.