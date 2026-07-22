Orgullo nacional: bióloga peruana Marlene Mamani es reconocida por National Geographic

La cusqueña Marlene Mamani recibió la distinción internacional por su trabajo junto a comunidades en la recuperación de bofedales y la prevención de incendios forestales.

La bióloga cusqueña Marlene Mamani fue reconocida como National Geographic Explorer, una de las distinciones internacionales más importantes en ciencia y conservación, por su labor en la restauración de ecosistemas degradados y el fortalecimiento de comunidades altoandinas para prevenir y enfrentar incendios forestales.

La especialista en Restauración Andina y Relaciones Comunitarias de Conservación Amazónica (ACCA) desarrolla su trabajo en diversas comunidades de la provincia de Paucartambo, en Cusco, donde impulsa la recuperación de bofedales y pastizales, además de promover acciones para enfrentar los efectos del cambio climático.

Mamani destacó que la conservación de los ecosistemas solo es posible con la participación activa de las comunidades, ya que son ellas las que conocen su territorio y enfrentan de manera directa los problemas ambientales.

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

El reconocimiento otorgado por la National Geographic Society también incluye financiamiento para fortalecer los proyectos que lidera en la región Cusco. Entre las acciones previstas figura el fortalecimiento de nueve brigadas comunales de prevención y control de incendios forestales en siete comunidades de Paucartambo, así como la restauración de seis hectáreas de bofedales y pastizales altoandinos.

La bióloga explicó que el trabajo con las comunidades comprende capacitaciones en prevención y respuesta ante incendios forestales, realizadas con el apoyo de bomberos forestales del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Además, las brigadas reciben implementos básicos para atender emergencias.

Como parte de las acciones preventivas, también se promueve la reducción de la quema de rastrojos en actividades agrícolas y se fomenta el uso del compostaje como una alternativa para conservar los nutrientes del suelo y disminuir el riesgo de incendios.

Mamani resaltó además la creciente participación de mujeres en las labores de restauración ambiental, desde la producción de plantones y la reforestación hasta el monitoreo de áreas recuperadas y la recolección de semillas de especies nativas.

La especialista señaló que los esfuerzos desarrollados junto a las comunidades ya muestran resultados. Indicó que durante 2025 no se registraron incendios forestales en las localidades donde trabajan las brigadas comunales, experiencia que espera pueda replicarse en otras regiones del país.

(Con información de Agencia Andina)