Feriado del 23 de julio: conoce los horarios del Metropolitano, Metro y corredores

Los usuarios del transporte público en Lima y Callao deberán tomar en cuenta algunos cambios en los horarios de atención durante el feriado del jueves 23 de julio, con motivo del Día de la Fuerza Aérea del Perú. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que los principales servicios funcionarán con modificaciones en sus jornadas habituales.

Los corredores complementarios mantendrán sus recorridos entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m., mientras que el servicio Aerodirecto conservará su horario regular para los pasajeros que se dirijan al aeropuerto. En el caso del Metro de Lima y Callao, la Línea 1 atenderá de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de entre 5 y 12 minutos. La Línea 2 funcionará de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Por su parte, el Metropolitano operará sus servicios regulares A, B y C desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. El Expreso 1 circulará de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que el Expreso 5 lo hará de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Los buses alimentadores extenderán su atención hasta las 11:00 p. m.

REVISAR LOS HORARIOS ANTES DE SALIR DE CASA

La ATU recomienda a los pasajeros revisar los horarios antes de salir de casa y organizar sus desplazamientos con anticipación. Aunque los servicios continuarán operativos durante el feriado, sus horarios presentarán variaciones para esta fecha.