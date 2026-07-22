Ritmo, color y sabor: la gran cita gastronómica en Miraflores para revivir la historia del Perú a través de sus dulces

Para celebrar el orgullo nacional con auténtico sabor y contrapunto criollo, la asociación Dulce Perú prepara una edición verdaderamente especial de la Feria de Postres y Panes Patrios. Del 26 al 29 de julio, el pasaje Porta, ubicado frente al Parque Kennedy en Miraflores, se transformará en un festín de aromas, música y peruanidad desde las 9:00 de la mañana hasta las 8:00 p.m. Durante cuatro días inolvidables, un total de 26 maestros expositores llegados desde diversas regiones de la costa, sierra y selva exhibirán lo más fino de nuestra repostería y panadería artesanal. La experiencia no solo conquistará el paladar, sino también el espíritu festivo de la capital, pues la jornada estará permanentemente animada por un ensamble criollo que pondrá la cuota de jarana, marineras y valses en vivo para acompañar el recorrido de las familias.

Más allá del deleite gastronómico, este encuentro evoca pasajes fascinantes de nuestra historia libertaria. En la Lima de 1821, los pregoneros y dulceras poblaban las calles anunciando la Independencia con pregones de melcocha y revolución caliente, mientras que postres criollos como el emblemático Ranfañote —creado originalmente por esclavos libertos a partir de trozos de pan, chancaca, queso y nueces— engalanaban las mesas donde los patriotas brindaban por el nacimiento de la República. Es esa rica tradición virreinal y mestiza la que revive en la feria gracias a una variada oferta que incluye el legendario arroz con leche de convento, la mazamorra morada, el arroz zambito, el sango, la bola de oro, los guargüeros, el frejol colado, el budín de chancay y el infaltable Turrón de Doña Pepa. A esta dulce fiesta se suman los crujientes picarones de diversos sabores preparados con ingredientes cien por ciento naturales y bañados en frondosa miel de frutas.

El viaje culinario se completa con los emblemáticos panes regionales traídos desde alejados rincones del Perú, donde aún se hornean artesanalmente la tradicional Tanta Wawa, el pan Chapla de Ayacucho, los panes Chuta y variadas alternativas nutritivas a base de kiwicha y siete semillas. Para maridar la experiencia en estas tardes de invierno, los asistentes podrán disfrutar de humeantes tazas de chocolate artesanal y finos cafés de especialidad traídos directamente de Cusco y Cajamarca. La invitación está hecha para todos los limeños y visitantes que deseen celebrar estas Fiestas Patrias con el corazón contento y el verdadero sabor de nuestra historia.