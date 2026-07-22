Mochila de emergencia: los elementos indispensables que debes tener ante un terremoto

Los últimos sismos registrados en la región Junín, que han dejado daños materiales, así como los terremotos ocurridos en Venezuela, que provocaron pérdidas humanas y afectaciones materiales, han generado alarma entre la ciudadanía a nivel nacional.

Esta situación evidencia que las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que es importante tomar medidas de prevención, como contar con una mochila de emergencia, para afrontar de mejor manera este tipo de eventos naturales.

IMPORTANCIA DE LA MOCHILA DE EMERGENCIA

Ante esto, es importante generar mayor concientización y contar siempre con una mochila de emergencia a la mano, una herramienta que puede ser fundamental para afrontar este tipo de situaciones. Esta debe estar equipada únicamente con artículos indispensables como un botiquín, abrigo, alimentos no perecibles y dinero.

Asimismo, según las recomendaciones del Indeci, la mochila de emergencia debe tener un peso aproximado de 8 kilos, contar con bolsillos internos, laterales y frontales para una mejor organización, además de renovar sus artículos de acuerdo con las fechas de caducidad.

LA CAJA DE RESERVA

Por otro lado, las autoridades también recomiendan preparar una caja de reserva, la cual debe contener artículos que serán utilizados desde el segundo hasta el cuarto día de la emergencia y mantenerse almacenada en un ambiente fresco.

Asimismo, la cantidad de productos dependerá del número de integrantes de la familia. Entre los artículos recomendados se encuentran principalmente elementos necesarios de higiene y otros productos básicos para afrontar la situación.

ERROR: Invalid media (1)