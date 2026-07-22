Feriado del 23 de julio: ¿qué se conmemora en Perú y quiénes podrán descansar?

La jornada se suma a los feriados por Fiestas Patrias del 28 y 29 de julio, fechas en las que los trabajadores podrán disfrutar de días de descanso.

En el mes de julio, los trabajadores y ciudadanos peruanos cuentan con tres feriados nacionales establecidos en el calendario oficial, fechas que coinciden con las actividades por Fiestas Patrias y conmemoraciones vinculadas a la historia y defensa del país.

Uno de estos días es el 23 de julio se reconoce el sacrificio del capitán de la FAP José Abelardo Quiñones, por ese motivo se declaró feriado nacional mediante la Ley N.° 31822 en homenaje al Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

La incorporación de este día al calendario busca reconocer la valentía y entrega del aviador peruano, cuyo acto heroico durante el conflicto con Ecuador en 1941 se convirtió en un símbolo de patriotismo y servicio a la nación.

FERIADO POR FIESTAS PATRIAS

No solo el feriado del 23 de julio se suma al calendario nacional sino que también se contempla como días no laborables el martes 28 y miércoles 29 de julio, fechas en las que se conmemora la Proclamación de la Independencia del Perú realizada por el general José de San Martín en 1821 y que forman parte de las principales celebraciones patrias del país.

Con estas tres fechas, julio se convierte en uno de los meses con mayor número de feriados nacionales, lo que permite a las familias tomarse un descanso y participar en actividades conmemorativas y celebraciones por la independencia del Perú.