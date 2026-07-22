Gobierno fija implementación progresiva de beneficios laborales para régimen CAS hasta 2030

Las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad comenzarán a pagarse desde este año, aunque inicialmente en porcentajes reducidos.

El Gobierno oficializó el reglamento que permitirá a los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) acceder progresivamente a los beneficios de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), según lo establece el Decreto Supremo N.° 142-2026-EF publicado en el diario oficial El Peruano.

La norma dispone que la implementación será gradual con el objetivo de garantizar la sostenibilidad fiscal y el equilibrio de las finanzas públicas, donde los trabajadores podrán recibir estos beneficios desde este año aunque inicialmente en porcentajes reducidos.

Según el cronograma establecido, en 2026 se otorgará el equivalente al 10% de la remuneración mensual; en 2027 el porcentaje aumentará a 20%; en 2028 llegará a 30%; en 2029 alcanzará el 50%; y recién en 2030 se entregará el 100% del sueldo mensual por concepto de gratificaciones y CTS.

REQUISITOS PARA ACCEDER A GRATIFICACIONES

El reglamento precisa que los trabajadores deberán encontrarse en servicio efectivo, de vacaciones o con licencia con goce de haber al momento del pago para acceder a las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad.

Asimismo, se reconoce el derecho a percibir pagos proporcionales cuando el vínculo laboral concluya antes de las fechas establecidas para la entrega de estos beneficios, garantizando una compensación acorde al tiempo efectivamente laborado, asimismo no tendrán carácter remunerativo ni pensionable.

CTS SE ENTREGARÁ AL FINALIZAR RELACIÓN LABORAL

Respecto a la Compensación por Tiempo de Servicios, el beneficio será otorgado únicamente al término del vínculo contractual con la entidad pública, siempre que la extinción del contrato se produzca después de la entrada en vigencia de la Ley N.° 32563.

Por otro lado, el cálculo de la CTS tomará como referencia la última remuneración mensual percibida por el trabajador y el tiempo acumulado de servicios. Además, se considerará como un año completo cualquier fracción superior a seis meses.