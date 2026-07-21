Capacitarán a miembros de mesa el 20 y 27 de setiembre para Elecciones Regionales y Municipales 2026

Tras la selección de los miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se realizarán dos capacitaciones presenciales los días domingo 20 y 27 de septiembre, así lo informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Mediante la plataforma ONPE podcast, también se detalló que si los ciudadanos ya fueron miembros de mesa durante las últimas elecciones presidenciales generales, no volverían a cumplir este tipo de tareas.

En la preselección se priorizó a ciudadanos con mayor grado de instrucción y a quienes no han cumplido esta función anteriormente, para distribuir la responsabilidad. Las personas mayores de 65 años y con discapacidad tuvieron menor posibilidad de ser seleccionadas.

Restricciones y capacitación

La ley establece impedimentos para candidatos, personeros de organizaciones políticas y trabajadores de organismos electorales, entre otros, para evitar conflictos de interés. El sorteo del 24 de julio definirá a los tres titulares y seis suplentes por mesa, y podrá ser fiscalizado por personeros acreditados.

Los seleccionados recibirán las capacitaciones donde aprenderán sobre la instalación de mesas, llenado de actas y conteo de votos, con apoyo de la plataforma ONPE Educa. El objetivo es garantizar que los ciudadanos estén preparados para cumplir su rol en la jornada electoral del 4 de octubre y asegurar la transparencia del proceso.