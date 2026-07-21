¡Bomba de tiempo en VES! Viviendas podrían colapsar ante un gran sismo

Residentes alertaron además sobre el deterioro de un muro de contención que protege parte del asentamiento humano y solicitaron una intervención urgente.

En el asentamiento humano Lomo de Corvina, en Villa El Salvador, más de 10,290 viviendas y diversos establecimientos comerciales se encuentran expuestos a un alto riesgo frente a un eventual sismo de gran magnitud debido a las condiciones del terreno sobre el que fueron construidos.

La zona está asentada sobre plataformas artificiales ubicadas en la cima del cerro, donde predomina un suelo de arena fina y poco consolidada, situación que incrementa la posibilidad de deslizamientos, hundimientos y colapsos estructurales durante un movimiento sísmico.

Las edificaciones de varios pisos levantadas en el sector, generan una especial preocupación, ya que muchas de las cuales habrían sido construidas sin contar con las evaluaciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad de sus ocupantes.

ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Según especialistas, para desarrollar viviendas seguras en esta zona se requieren estudios de mecánica de suelos, sistemas de estabilización, diseños estructurales especiales y cimentaciones adaptadas a las características del terreno.

Sin embargo, vecinos señalaron que gran parte de las edificaciones fueron levantadas sin inspecciones técnicas previas, debido a los elevados costos que implican estos procedimientos. Asimismo los residentes manifestaron su preocupación al sentirse vulnerables y solicitaron la intervención de las autoridades para ejecutar obras que reduzcan el riesgo y protejan a la población.

VECINOS ALERTAN DETERIODO DEL MURO DE CONTENCIÓN

Los habitantes también advirtieron sobre el estado de un muro de contención ubicado en la zona, cuya función es sostener parte del terreno donde se encuentran las viviendas. Según indicaron, la estructura presenta signos visibles de deterioro y acumulación de residuos sólidos.

Una vecina señaló que incluso los sismos de moderada intensidad generan movimientos perceptibles en el terreno debido a la composición arenosa del lugar. Por ello, pidió la construcción de estructuras de protección más robustas que permitan reforzar la seguridad de la zona. No ha venido ningún apoyo. "Se siente bien fuerte (cuando hay sismos). La otra vez cuando hubo temblor, los carros se movían porque es arenal. Si pasara lo mismo que en Venezuela nos vamos abajo. Sería bueno que venga alguna ayuda, formar un muro más fuerte", indicó.