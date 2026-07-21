¡Hallazgo sorprendente! Descubren un hospital colonial bajo el Santuario de Santa Rosa

Especialistas de Prolima, organismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, realizaron un importante hallazgo para el patrimonio cultural del país. Se trata del descubrimiento de restos del antiguo Hospital del Espíritu Santo, una institución fundada en 1575.

Este establecimiento funcionó durante los primeros años del Virreinato del Perú y fue uno de los principales centros de atención de la época. Asimismo, las excavaciones permitieron identificar elementos de su estructura original, así como diversas evidencias vinculadas a las prácticas y costumbres propias de aquel periodo histórico.

IMPRESIONANTES HALLAZGOS

Asimismo, el trabajo de los arqueólogos fue sumamente importante ya que pudieron hallar parte de la estructura del hospital y de una capilla anexa, donde resaltan, muros, pisos originales, entierros humanos y un conjunto de azulejos coloniales. "Identificamos el ingreso y los muros laterales de una capilla anexa al hospital. A su interior, debajo de un piso de ladrillo pastelero, hallamos una serie de entierros ubicados directamente en el terreno o en unas estructuras a manera de nicho", indicó Diego Pariona, arqueólogo de Prolima.

Además, los especialistas lograron identificar elementos arquitectónicos característicos de la época virreinal, como pisos empedrados. Junto a ellos, también se hallaron azulejos valencianos del siglo XVIII. Estos descubrimientos tienen como finalidad ampliar el conocimiento sobre los materiales y técnicas de construcción utilizados en las edificaciones coloniales de Lima

SE CONSERVARAN LOS RESTOS

Por otro lado, a partir de este hallazgo, Prolima desarrollará labores de conservación y restauración de los restos arqueológicos encontrados, respetando las técnicas constructivas y los materiales originales utilizados en la época, con el objetivo de preservar este importante patrimonio histórico.