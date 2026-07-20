Ataque a bus de Civa: investigan si detenidos están implicados en otros atentados

Los sospechosos fueron detenidos luego de una persecución policial tras el atentado contra un bus que se dirigía a Chiclayo.

Dos sicarios fueron capturados por la Policía Nacional luego de una persecución iniciada tras el ataque a balazos contra un bus interprovincial de la empresa Civa en la Panamericana Norte, a la altura del paradero Tres Postes, en el distrito de Los Olivos. La unidad, que se dirigía a Chiclayo con pasajeros a bordo, fue interceptada por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta y dispararon en varias ocasiones contra el vehículo.

El jefe policial de Lima Centro, general Jorge Castillo, informó que agentes del Escuadrón Halcones iniciaron una persecución inmediata contra los atacantes, quienes intentaron escapar arrojando un arma de fuego y un morral durante la fuga. Ambos fueron finalmente detenidos y, según las primeras investigaciones, integrarían una organización dedicada a perpetrar atentados contra empresas de transporte interprovincial.

El atentado se produjo apenas una semana después de otro ataque contra un bus de la misma empresa cerca del óvalo Infantas, donde la unidad recibió al menos cuatro impactos de bala. En aquella ocasión, el conductor logró mantener el control del vehículo y evitó una tragedia. Tras este nuevo hecho, pasajeros expresaron su temor por la inseguridad, mientras algunos choferes señalaron que no han recibido información sobre nuevas medidas de protección y continúan laborando con normalidad.

SE PRONUNCIA GREMIO

Frente a la escalada de violencia, el gremio de transporte interprovincial advirtió que podría suspender sus servicios si las autoridades no garantizan la seguridad de conductores y pasajeros. Su dirigente, Martín Ojeda, sostuvo que la prioridad es proteger la vida de los trabajadores y usuarios. En tanto, la Policía continúa investigando si los dos extranjeros capturados también participaron en otros atentados contra empresas de transporte, entre ellos el ataque perpetrado el pasado 13 de junio contra la empresa El Dorado.