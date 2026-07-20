Indecopi sanciona a universidad por cobrar a estudiante un ciclo que no cursó

¡Increíble! La Universidad Privada del Norte S.A.C. le asignó a una estudiante una deuda por un ciclo que no cursó, además que la reportó a Infocorp, afectando su historial crediticio. Ante esto, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) decidió sancionar a dicha casa de estudios.

La estudiante hizo la denuncia, según aparece en la resolución difundida por el portal LP – Pasión por el Derecho. Según la entidad reguladora, la institución educativa vulneró los derechos del consumidor al generar una obligación inexistente y perjudicar su historial crediticio.

Esta situación se originó cuando la alumna solicitó su baja de matrícula antes del inicio del ciclo académico 2025 – I del programa de Ingeniería Industrial y notificó su decisión a la universidad, pese a ello, la casa de estudios continuó con el cobro de todo el ciclo y, al no recibir el pago, lo reportó a Infocorp, lo que afectó a la universitaria.

AMONESTACIONES A LA INSTITUCIÓN

La entidad reguladora resolvió que la sanción comprenda tres amonestaciones: atribución indebida de una deuda de S/3,376, uso de métodos abusivos de cobranza y falta de información clara sobre los procedimientos de retiro. Sin embargo, la resolución consideró que la universidad se allanó a las pretensiones dentro del plazo previsto, por lo que la sanción solo quedó en amonestación.

Con información de Infobae.