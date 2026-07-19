Línea 1 del Metro de Lima transportó más de 1,700 millones de pasajeros en 15 años

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) celebró el nuevo récord de la Línea 1 del Metro de Lima, que superó los 1,700 millones de pasajeros transportados en sus 15 años de operación.

El ministro Aldo Prieto y el gerente general Manuel Wu Rocha lideraron la ceremonia, donde se reconoció a seis usuarios frecuentes y se presentó el tren temático "Orgullosos de ser peruanos" por Fiestas Patrias.

El MTC destacó que este logro refleja la confianza en un sistema seguro y eficiente, y proyecta cerrar el año con 200 millones de pasajeros, superando los 203.9 millones de 2025, la cifra más alta desde el inicio de sus operaciones.

Ampliación y modernización

La Línea 1 conecta 11 distritos con 26 estaciones y 34 kilómetros de vía. El MTC impulsa una ampliación con inversión de US$3,887 millones para elevar la capacidad de 600,000 a un millón de pasajeros diarios. El proyecto incluye 31 trenes nuevos, un sistema de control ferroviario y la reducción del intervalo entre trenes a 1.5 minutos en hora punta.

También se construirá una estación de intercambio en 28 de Julio para conectar con la Línea 2. Como medida inmediata, se agregarán 167 viajes semanales entre junio y septiembre de 2026, beneficiando a más de 30,000 usuarios diarios en horas pico.