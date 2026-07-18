¡Reconocimiento al valor! Cuatro policías ascienden tras abatir a delincuente en Villa El Salvador

Las autoridades destacaron la labor de los policías en la lucha contra la delincuencia y su compromiso con la protección de la ciudadanía.

Tras haber participado en un operativo para capturar a unos delincuentes, en el que uno de ellos falleció y otro fue detenido durante una persecución en Villa El Salvador, cuatro integrantes de la Policía Nacional del Perú fueron ascendidos al grado inmediato superior.

Esta medida fue otorgada bajo la modalidad de ascenso excepcional por acción distinguida, en reconocimiento a la labor realizada por los agentes durante dicho procedimiento.

La distinción fue concedida al suboficial de segunda Jorge Luis Inga Zuta, quien ascendió al grado de suboficial de primera. Asimismo, también fueron ascendidos los suboficiales de tercera Mario Alexander Guillén Pariona, Edzon Aldin Paquirachín López y Alexander Iván González Condor, quienes ahora ostentan el grado de suboficial de segunda.

CEREMONIA DE ASCENSO

Este acto se realizó mediante una ceremonia de ascenso que contó con la presencia del Ministro del Interior, José Zapata Morante y el Comandante General de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quienes también participaron en el acto de reconocimiento.

Además también se contó con la presencia del jefe de la Dirección de Investigación Criminal, general Víctor Revoredo Farfán, donde reconoció el accionar de los efectivos ya que estos reconocimientos forman parte de la política institucional. “Lo que ha hecho hoy día el comando institucional es reconocer a estos mártires de suboficiales que han entregado su vida hace días por capturar a prontuariados criminales que, tal como lo ha indicado nuestro señor comandante general, no hay explicación por lo cual estén en la calle. Sin embargo, ahí está la Policía Nacional del Perú sacándolo de circulación, en irrestricto respeto a los derechos humanos”, indicó.

RECONOCIMIENTO A LA POLICÍA

Por otro lado, Zapata, también reconoció las labores de la Policía Nacional ante la criminalidad, sin embargo cuestionó que algunos detenidos recuperen su libertad gracias a decisiones del sistema de justicia. “La Policía Nacional del Perú seguirá sacando circulación a estos irrecuperables que por razones que no me corresponden otros operadores de justicia ponen en libertad” , agregó.