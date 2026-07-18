Los Olivos: rescatan a más de 30 perros en estado de desnutrición que estaban hacinados en una vivienda

Vecinos del distrito de Los Olivos rescataron a más de 30 perros, entre adultos y cachorros, que estaban hacinados en una vivienda ubicada cerca de la intersección de las avenidas Las Palmeras y Naranjal.

Los animales presentaban desnutrición y malas condiciones sanitarias, lo que llevó a los vecinos a forzar la puerta tras percibir un fuerte olor. Dentro del inmueble se encontró a una mujer de la tercera edad, quien presuntamente estaba a cargo de los canes, según informó Exitosa Noticias.

El gerente de Serenazgo del distrito, Néstor Sebastián Morán, señaló que las autoridades ya tenían conocimiento del caso desde el día previo, pero no pudieron acceder porque la dueña se negó a mostrar a los animales. Ante el estado crítico y el olor, los vecinos decidieron intervenir por su cuenta, y el personal de Serenazgo llegó al lugar tras verificar la situación a través de las cámaras de seguridad.

Condición de los canes y colectas

Morán confirmó que los perros presentaban un visible deterioro físico por falta de alimentación y cuidados. Inicialmente se rescataron entre 12 y 13 ejemplares, y la propietaria manifestó su intención de quedarse con tres y dar en adopción a cinco. La municipalidad ya había aplicado una multa a la mujer por hechos similares en el pasado.

Los animales rescatados fueron llevados a un parque cercano, donde los vecinos organizaron colectas para comprar alimentos y brindar atención inmediata, especialmente a los cachorros y a los adultos más afectados.