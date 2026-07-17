Balean bus de la empresa ‘Translima’ en Los Olivos: conductor resultó herido

Dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra la unidad en el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y Universitaria.

Continúan los ataques criminales contra el sector transporte. Un bus de la empresa Translima, que circulaba por el distrito de Los Olivos, fue baleado en plena ruta. El atentado dejó al conductor de la unidad herido y desató el pánico entre los pasajeros.

Momentos del ataque

De acuerdo con la información brindada por testigos, dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta dispararon en reiteradas ocasiones contra la cabina del conductor, en el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y Universitaria. El hecho también causó zozobra entre los vecinos de la zona.

Pese a que los delincuentes realizaron varios disparos, el conductor resultó con heridas leves. Uno de los proyectiles le rozó la pierna, mientras que otro estuvo a punto de impactarle en el estómago. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

Hasta el lugar del atentado llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes hallaron siete casquillos de bala esparcidos sobre la pista. Cabe señalar que, hace diez días, la empresa Translima también fue víctima de un ataque criminal en Carabayllo.