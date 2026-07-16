¡Alarma en el Callao! Dejan granada de guerra en la puerta de una vivienda en el distrito de La Perla

El hallazgo de una granada de guerra generó temor entre los vecinos, quienes fueron evacuados mientras se ejecutaban las labores de seguridad.

Momentos de tensión se vivieron en el Callao, exactamente en el distrito de La Perla luego de que vecinos del jirón Amazonas reportaron el hallazgo de una granada de guerra abandonada en el frontis de una vivienda.

El hecho generó alarma entre los residentes de la zona, quienes permanecieron en alerta mientras se realizaban las labores de seguridad. Asimismo agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y resguardaron la zona y poner a salvo a vecinos y transeúntes.

La presencia del explosivo obligó a restringir temporalmente el tránsito en los alrededores mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes. Minutos después, especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) se hicieron presentes en la zona para evaluar el artefacto.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

El personal de la UDEX retiró la granada y realizó una detonación controlada en un área segura, poniendo a salvo a la población. Tras culminar la intervención, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar a los responsables de haber dejado el explosivo en ese lugar.

Por otro lado, según las primeras investigaciones, el artefacto habría sido colocado por presuntos extorsionadores con la finalidad de intimidar a una posible víctima.

AMENAZAS EXTORSIVAS

Durante las diligencias, la propietaria del inmueble informó a la Policía que una de sus hijas había sufrido amenazas extorsivas anteriormente, aunque precisó que actualmente ya no reside en dicha vivienda.