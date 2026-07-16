BCR emite moneda conmemorativa por los 150 años de la Universidad Nacional de Ingeniería

La edición especial incorpora elementos representativos de la universidad, como el Pabellón Central y un micrograbado de alta precisión que refuerza su autenticidad.

Por el 150 aniversario de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) emitió una moneda conmemorativa por los 150 años de la UNI como reconocimiento a la trayectoria y aporte de esta casa de estudios al desarrollo del país.

La emisión fue oficializada mediante la Circular N.° 0018-2026-BCRP, publicada en el diario oficial El Peruano. Asimismo tiene una denominación de S/1, está elaborada en plata 0,925, posee un peso fino de media onza troy y contará con una emisión máxima de 5,000 unidades.

Además, la pieza numismática presenta calidad Proof, un diámetro de 33 milímetros y canto estriado. Los ejemplares podrán ser adquiridos a través del portal de ventas del BCR a un precio inicial de 149 soles.

MONEDA CON ELEMENTOS HISTÓRICOS DE LA UNI

Una de las cualidades de esta moneda es que en el anverso figura el Escudo de Armas del Perú junto con la inscripción “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación 2026 y la denominación “Un Sol”.

Mientras tanto, el reverso muestra una composición del Pabellón Central de la UNI, acompañada del texto “150 Años”, donde el número cero ha sido representado mediante una rueda de engranaje.

MONEDA CON TECNOLOGÍA

La moneda también incorpora tecnología de grabado láser de alta precisión, que permite incluir un micrograbado de apenas 0.2 milímetros con el texto “Universidad Nacional de Ingeniería”, dificultando así su reproducción.

Por otro lado, el BCR destacó el aporte contribuido durante siglo y medio por la UNI en la formación de profesionales que lideraron proyectos estratégicos en sectores como energía, minería, transporte, telecomunicaciones e innovación tecnológica.