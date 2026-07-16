¡Capacitación gratis! UNI abre más de 80 cursos virtuales de tecnología

Estudiantes, egresados y trabajadores del sector público podrán acceder a cursos gratuitos de inteligencia artificial, programación, datos y ciberseguridad desde cualquier región del país.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció la décima edición de su Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), iniciativa que brindará más de 80 cursos virtuales gratuitos dirigidos a estudiantes, egresados y trabajadores del sector público interesados en fortalecer sus competencias digitales.

El proceso de inscripción se realizará entre el 21 de julio y el 2 de agosto de 2026, mientras que las clases comenzarán el 3 de agosto. Todos los cursos se desarrollarán de manera virtual y en tiempo real, permitiendo además el acceso posterior a las grabaciones de cada sesión.

La propuesta académica busca responder a las actuales demandas del mercado laboral mediante contenidos especializados en transformación digital y nuevas tecnologías, facilitando el acceso a formación de calidad desde cualquier región del país.

CURSOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Entre los temas que forman parte de esta nueva edición destacan inteligencia artificial, análisis y ciencia de datos, ciberseguridad, programación, desarrollo de software, cloud computing, machine learning, automatización empresarial, gestión de proyectos, diseño UX/UI, comunicación digital, así como herramientas CAD y BIM, entre otros.

La convocatoria está abierta para estudiantes y egresados de universidades e institutos de todo el Perú, además de trabajadores del sector público que cuenten con correo institucional activo.

SOLICITAR UN CERTIFICADO

Por otro lado, aunque la participación en los cursos será completamente gratuita, los interesados podrán solicitar un certificado oficial emitido por la UNI por un costo opcional de S/50 por cada curso aprobado.