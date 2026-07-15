¡Invierno sin frío! Lima acumula 70 noches de calor y rompe registros

La sensación térmica elevada continúa afectando a miles de limeños, quienes enfrentan un invierno marcado por noches más cálidas de lo esperado.

Las altas temperaturas en invierno viene azotando Lima y Callao que han registrado 70 noches consecutivas con temperaturas nocturnas por encima de los valores habituales para esta época del año, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi)

Este fenómeno se ha presentado en pleno invierno y está relacionado con la influencia del Fenómeno El Niño Costero en la costa peruana. Asimismo la especialista en predicción climática del Senamhi, Lourdes Menis, explicó que este episodio comenzó el pasado 6 de mayo y ha provocado que las temperaturas durante la noche superen entre 5 y 6 grados Celsius los registros considerados normales para la temporada invernal.

OLA DE CALOR POR LAS NOCHES

El Senamhi indicó que desde el 28 de junio el primer puerto presenta únicamente noches catalogadas como extremadamente cálidas. Situaciones similares se reportan en distritos como Jesús María y La Molina, donde las temperaturas nocturnas también se mantienen por encima de lo habitual. "Todo Lima y Callao vienen registrando temperaturas nocturnas por encima de su rango normal, incluso con noches muy cálidas o extremadamente cálidas", indicó la especialista.

Además la entidad explicó que las zonas cercanas al mar conservan temperaturas más elevadas debido al efecto regulador del océano, que almacena calor durante el día y lo libera progresivamente durante la noche. Asimismo, precisó que esto se viene produciendo antes que el registrado durante El Niño Costero de 2023, lo que ha prolongado la sensación térmica elevada en la capital.

CALLAO UNA DE LAS ZONAS MAS AFECTADAS

Por otro lado, según la entidad, el Callao es una de las zonas más afectadas por este incremento térmico. En la estación ubicada en el aeropuerto Jorge Chávez se han registrado temperaturas entre 20 °C y 21.6 °C, cuando el promedio histórico para julio bordea los 16 °C.