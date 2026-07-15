¡Atención conductores! Evalúan restringir el tránsito en el Centro de Lima

Las autoridades buscan garantizar la seguridad de peatones, conductores y comerciantes durante la jornada de protesta anunciada en la capital.

A raíz de la movilización convocada por el líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez para este 15 de julio. La Municipalidad Metropolitana de Lima analiza la posibilidad de restringir temporalmente el tránsito vehicular en el Centro Histórico como medida preventiva

El alcalde Renzo Reggiardo informó que la decisión viene siendo coordinada con la Policía Nacional del Perú y dependerá de los reportes de inteligencia relacionados con la cantidad de participantes y las condiciones en que se desarrollará la jornada de protesta.

La autoridad municipal señaló que el objetivo es garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar posibles incidentes en una de las zonas más concurridas y sensibles de la capital.

BUSCAN PROTEGER PATRIMONIOS

Ante una eventual restricción de accesos a Palacio de Gobierno permitiría reducir riesgos asociados a la concentración masiva de personas, además de proteger el patrimonio histórico ubicado en el Centro de Lima, según explicó Reggiardo.

El alcalde recordó que medidas similares ya fueron aplicadas en anteriores movilizaciones organizadas por la misma agrupación política, como parte de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de eventos.

SE SIGUE EVALUANDO LA DECISIÓN

Por otro lado, las autoridades continuarán evaluando la situación en coordinación con la Policía Nacional antes de adoptar una decisión definitiva sobre el cierre temporal de vías en el Centro Histórico.