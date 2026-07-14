¡Atención! Este 24 de julio se sortearán los miembros de mesa para las elecciones 2026

El procedimiento permitirá definir a los responsables de supervisar la jornada electoral en la que se elegirán autoridades regionales, provinciales y distritales.

El próximo 24 de julio se realizará el sorteo público para la selección de los miembros de mesa que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales previstas para el 4 de octubre de este año, según lo anunciado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El organismo electoral, mediante sus canales oficiales, informó que serán designados más de 817 mil ciudadanos para desempeñar esta función durante la jornada electoral, considerada una de las más importantes a nivel nacional.

Los ciudadanos elegidos tendrán la responsabilidad de instalar, conducir y cerrar las mesas de sufragio en los diversos locales de votación habilitados para los comicios.

MÁS DE 10 MIL LOCALES RECIBIRAN A LOS VOTANTES

Durante las elecciones, los peruanos acudirán a las urnas para elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1,896 alcaldes distritales en todo el país. Para ello, se prevé la habilitación de aproximadamente 10,073 locales de votación.

Aunque el cronograma electoral del Jurado Nacional de Elecciones establece como fecha límite el 26 de julio para la realización de este procedimiento, la ONPE adelantó que el sorteo se efectuará el 24 de julio.