Producción avícola en riesgo por brote de influenza aviar: Senasa declara emergencia sanitaria

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) declaró emergencia sanitaria por 90 días en todo el país por la presencia de la influenza aviar de alta patogenicidad subtipo H5N1.

El primer caso fue detectado en aves de pelea en Cañete el pasado 6 de julio. Con la medida, la entidad busca intensificar las acciones de vigilancia y control, con el objetivo de evitar que el virus se propague y afecte de manera masiva a la industria avícola.

La autoridad demarcó una zona donde se registró el caso, en la que se prohibió la movilización de aves y productos de riesgo. Se dispuso también la vigilancia epidemiológica y la vacunación preventiva, junto con controles de bioseguridad en los inmuebles.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

La resolución establece que toda persona natural o jurídica debe cumplir permanentemente con las disposiciones de cuarentena, utilizar equipos de protección personal al manipular aves y garantizar la desinfección de instalaciones y materiales.

El documento advierte que la producción avícola nacional es de gran importancia social y económica, ya que el pollo y el huevo fresco representan el 70% de la proteína animal consumida por la población peruana, informa RPP.

Por lo que la propagación del virus pondría en grave riesgo la disponibilidad de estos alimentos básicos, generando un impacto directo en la dieta de millones de personas y en la estabilidad de precios en los mercados del país.