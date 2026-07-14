Un conductor resultó herido: dos buses repletos de pasajeros fueron baleados en Puente Piedra

Un ómnibus de la empresa Dorado, con 40 pasajeros a bordo, fue baleado anoche cuando circulaba por la Panamericana Norte, a la altura del paradero Shangrilá. En el ataque, el conductor resultó herido.

Según testigos, la unidad fue interceptada por una motocicleta con dos sujetos a bordo. El delincuente que viajaba en la parte posterior disparó directamente contra la zona donde se ubica el chofer.

DEJARÁ DE OPERAR

El herido fue identificado como Santos C., de 47 años; llevaba seis meses trabajando para la referida empresa, fue trasladado de emergencia al Hospital de Puente Piedra, donde permanece internado.

Minutos después, otro ómnibus de la misma empresa fue atacado a balazos. La unidad terminó con cuatro impactos de bala; no hubo heridos. Se conoció que la compañía dejará de operar hasta nuevo aviso.