Padres de familia protestan por una presunta violación a un escolar en colegio de Comas

Una grave denuncia presentan los padres de familia del Colegio 2048 “José Carlos Mariátegui” en el distrito de Comas y protestan en las afueras del plantel escolar por el presunto abuso sexual contra un alumno del cuarto de secundaria por parte de su profesor el curso de religión.

Según los denunciantes, el hecho ocurrió el pasado 02 de julio, pero afirman que recién han tomado conocimiento de la grave situación.

Trabaja hace 25 años en este plantel escolar

El profesor que dicta en curso de religión en el nivel secundario de plantel, también es psicólogo y trabaja en la institución educativa hace 25 años, según los indignados padres.

El presunto violador ya no laboraría en el colegio y su cargo fue puesto a disposición de la UGEL, pero su paradero es desconocido hasta el momento, indican los padres de los escolares.

Cabe señalar que, tras esta fuerte denuncia aparecieron otros antecedentes de tocamientos indebidos contra otros escolares por parte de este docente, lo que es materia de investigación por parte de las autoridades que llevan el caso.