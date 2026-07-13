Incendio consume almacén de productos de limpieza en Ate

Un incendio de gran magnitud se registra la mañana de este lunes 13 de julio en un local que funciona como almacén, ubicado en la urbanización Los Portales de Javier Prado, etapa 3, en el distrito de Ate Vitarte.

De acuerdo a Canal N, el siniestro movilizó al menos a nueve compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes trabajan arduamente para controlar las llamas y evitar que se propaguen a las viviendas aledañas.

El fuego fue reportado a las 8:46 a.m. y afecta diversas estructuras del inmueble ubicado en la manzana I-1, lote 34. Según los primeros reportes, el local funcionaría como un depósito clandestino sin la autorización municipal correspondiente.

Riesgo de propagación

Imágenes difundidas en redes sociales muestran una densa columna de humo negro que se eleva sobre el sector, lo que sugiere la presencia de materiales inflamables en el interior. Los bomberos intensifican sus labores para evitar que el fuego alcance las viviendas colindantes, mientras las autoridades evalúan la situación.

Sin reporte de heridos o fallecidos

Hasta el momento no se han reportado heridos ni víctimas fatales. Una vez controlada la emergencia, las autoridades determinarán las causas del incendio y verificarán si el local operaba de manera informal. El CGBVP continúa con las tareas de extinción en la zona.