Municipalidad de Lima moderniza trámite de licencias con atención digital y pagos por Yape

La iniciativa busca reducir tiempos de atención y facilitar el acceso a los servicios municipales mediante herramientas tecnológicas y nuevos puntos de recojo.

Una nueva plataforma digital fue lanzada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), permitiendo realizar diversos trámites relacionados con las licencias de conducir de las clases A y B sin necesidad de acudir presencialmente para iniciar el procedimiento.

Esta herramienta digital tiene el fin de agilizar la atención a los usuarios y reducir el tiempo destinado a gestiones como la revalidación, recategorización, emisión de duplicados y otros servicios vinculados al brevete. Además, incorpora diferentes modalidades de pago, entre ellas tarjeta bancaria, código QR y Yape.

Con esta iniciativa, la comuna busca modernizar el proceso de emisión de licencias y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios de transporte mediante canales digitales.

¿CÓMO REALIZAR EL TRÁMITE?

Para acceder a la plataforma, los usuarios deberán registrarse con su documento de identidad, correo electrónico y una contraseña. Posteriormente, tendrán que seleccionar el trámite requerido, adjuntar la documentación correspondiente y efectuar el pago mediante alguno de los métodos habilitados.

Una vez presentada la solicitud, la Municipalidad de Lima evaluará la información y, de cumplir con los requisitos establecidos, notificará al ciudadano por correo electrónico en un plazo máximo de 48 horas para que elija el lugar donde recogerá su licencia de conducir.

PUNTOS DE ENTREGA

Por otro lado, también se habilitó nuevos puntos de entrega en los centros MAC Lima Norte (Mall Plaza Comas), Lima Este (Mall Aventura Santa Anita) y Lima Sur (Open Plaza Atocongo), los cuales se suman al Centro de Emisión de Licencias Lima Norte y a la sede de la avenida Grau, en el Cercado de Lima, buscando descentralizar la atención y reducir los tiempos de desplazamiento de los usuarios.