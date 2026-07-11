¡Atención viajeros! Suspenden temporalmente la emisión de pasaportes en todo el país

Miles de ciudadanos deberán postergar sus trámites de viaje tras la suspensión temporal del servicio de emisión de pasaportes electrónicos en todo el país.

Se confirmó la suspensión temporal de la emisión de pasaportes electrónicos en todo el país debido a trabajos de mantenimiento en la plataforma tecnológica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), según informó la Superintendencia Nacional de Migraciones.

La entidad explicó mediante un comunicado oficial, las labores técnicas impiden realizar la validación de datos de los usuarios, procedimiento indispensable para la emisión de los documentos de viaje.

Ante esta situación, Migraciones indicó que la atención para la emisión de pasaportes permanecerá interrumpida hasta que culminen los trabajos en el sistema informático.

SERVICIO REANURARÁ EL 13 DE JULIO

Ante esto, la emisión de pasaportes electrónicos a nivel nacional se restablecerá el próximo 13 de julio, una vez que Reniec concluya el mantenimiento de su plataforma tecnológica.

Asimismo, informó que la Agencia de Atención al Ciudadano del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, encargada de atender solicitudes de pasaportes por casos de urgencia, retomará sus operaciones cuando se normalice el funcionamiento del sistema de validación de datos.

COMPRENSIÓN DE LOS CIUDADANOS

Finalmente, Migraciones agradeció la comprensión de los ciudadanos afectados por la suspensión temporal del servicio reiterando su compromiso de continuar brindando una atención segura.