'El Monstruo': Fiscalía logra ampliar extradición de Erick Moreno por organización criminal

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste obtuvo la ampliación de la extradición de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', para ser procesado en Perú por delitos como organización criminal, tentativa de homicidio, lesiones graves y extorsión, cometidos en Ancón, Independencia y Puente Piedra.

La medida fue gestionada por el fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco. La investigación señala que Moreno lideraba 'Los Injertos del Cono Norte' y ordenó actos violentos y extorsivos entre 2024 y 2025.

También incluye el ataque a un conductor de transporte en Ancón y el cobro de S/40 semanales a choferes de la zona. Además, se le imputa haber extorsionado a particulares y a una empresa de transporte en 2025, exigiéndole S/60 mil para no atentar contra sus vehículos, además del asesinato de un colectivero a inicios de ese año.

Sustentación de ampliación

La ampliación de la extradición se sustentó en pruebas recolectadas durante la investigación y en el tratado de extradición entre Perú y Paraguay. El Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar su responsabilidad en otros hechos delictivos.

Acciones legales contra Moreno

El procesamiento de Moreno se suma a otras acciones legales en su contra por su presunta participación en actos de criminalidad organizada, y la medida permitirá que enfrente un proceso más amplio por los delitos cometidos en el norte de Lima.