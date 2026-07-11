"León, hermano del camino" fue elegido himno para próxima visita del papa León XIV al Perú

La canción "León, hermano del camino", tema de ritmos andinos, fue seleccionada el último viernes como el himno oficial que acompañará la visita del papa León XIV al Perú en noviembre próximo.

La obra, compuesta por Jaime Montoya e interpretada por el coro religioso Aguchita, fue elegida en el concurso nacional "León de la Esperanza", organizado por el IRTP junto a la Conferencia Episcopal Peruana y el Arzobispado de Lima.

El certamen recibió 394 composiciones provenientes de 23 regiones, de las cuales diez llegaron a la gran final realizada hoy en el Teatro Municipal de Lima. El jurado estuvo integrado por monseñor Guillermo Inca, Esther Dávila (Bartola), Julie Freundt, Rulli Rendo, Gustavo Ratto y Miguel Chivílchez, representante del Ministerio de Cultura.

Reacciones por canción

La canción ganadora, que los organizadores describieron como "nacida desde la fe, el talento y la esperanza", acompañará este histórico acontecimiento para el Perú, que se concretará en noviembre con la llegada del Santo Padre. La melodía quedará grabada como parte de la recepción oficial al papa León XIV.

Preparativos para visita papal

Las coordinaciones para la visita del papa León XIV continúan avanzando. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, encabeza las reuniones multisectoriales con representantes de la Iglesia y el Estado para definir la agenda, que incluye recorridos confirmados en Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa.