¡Más inclusión! Nueva ley garantiza acceso a la información en TV para personas sordas

La norma representa un avance en materia de inclusión al garantizar que las personas sordas puedan acceder en igualdad de condiciones a contenidos de interés público.

Las personas con discapacidad auditiva contarán con mayores garantías para acceder a la información gracias a una nueva norma que fortalece las condiciones de accesibilidad en los medios de comunicación públicos y privados del país.

Se trata de la Ley N.° 32724, publicada en el Diario Oficial El Peruano, que modifica la Ley General de la Persona con Discapacidad con el objetivo de asegurar el acceso oportuno y sin restricciones a contenidos de interés público como noticieros, mensajes oficiales, debates electorales.

La norma establece que los medios de comunicación deberán implementar mecanismos de accesibilidad como intérpretes de lengua de señas, subtítulos ocultos, audiodescripción y otros sistemas de apoyo que permitan garantizar el derecho a la información en igualdad de condiciones.

MTC SUPERVISARÁ EL CUMPLIMIENTO

La ley precisa que los intérpretes de lengua de señas deberán contar con certificación o acreditación oficial y estar inscritos en el registro correspondiente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). Además, el recuadro del intérprete no podrá ocupar menos del 10 % de la pantalla y deberá ubicarse sin afectar la comprensión del contenido principal.

Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) será el encargado de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (Concortv). En caso de incumplimientos, podrá aplicar medidas correctivas para garantizar el acceso de las personas con discapacidad auditiva a los servicios de radiodifusión televisiva.

SE PRESENTARÁ UN INFORME

La norma también dispone que el MTC presente cada año un informe sobre el nivel de cumplimiento de las obligaciones de accesibilidad en la televisión peruana, mientras que el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 30 días hábiles para adecuar el reglamento correspondiente a las nuevas disposiciones.