The World's 50 Best 2026: Perú será sede de evento donde se elegirán a los mejores restaurantes del mundo

Sin lugar a dudas, será uno de los eventos del año. Por primera vez en sus 24 años de creación, la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants de 2026 se realizará en nuestro país.

La ciudad de Lima ofrece, gracias a su rico e indiscutible patrimonio cultural y culinario, el escenario ideal para la presentación de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo.

En esta edición hubo un cambio; inicialmente se pensó en Abu Dabi como sede del evento. Pero al final los organizadores consideraron que la capital peruana es una buena alternativa.

¿Cuándo será el The World’s 50 Best 2026?

El importante evento que reunirá a los mejores chefs y restauradores del mundo, donde se celebrará la presentación del ranking del 1 al 50, se llevará a cabo el 4 de noviembre.

Programa de eventos de The World’s 50 Best 2026

Si bien la presentación del ranking 1-50 es el punto culminante, habrá oportunidad para conectar e intercambiar conocimientos sobre diferentes cocinas. Se espera que esté presente el peruano "Micha" Tsumura, cuyo restaurante Maido se consagró como el número uno en la edición anterior.

- #50BestTalks regresa en 2026 el 3 de noviembre, presentando debates con expertos culinarios. Las sesiones del año pasado incluyeron presentaciones significativas de Dominique Crenn y Jeremy Chan, y martinis de clase mundial de Ago Perrone y Giorgio Bargiani del Connaught Bar.

- El programa termina con la ceremonia de premiación, donde se revelará el Mejor Restaurante del Mundo 2026.

- Se entregarán los galardones especiales como el Premio a la Mejor Chef Femenina y el Premio Icono.

¿Dónde ver la ceremonia de The World’s 50 Best 2026?

La entrega de premios se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de 50 Best.

Como antesala al evento, anunciarán tres premios para mantener la expectación hasta la gran revelación. El premio Champions of Change, el premio Art of Hospitality y el premio One To Watch, estos se conocerán antes de la ceremonia, al igual que la lista ampliada de restaurantes del 51 al 100.

Con información de RPP