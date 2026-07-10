Incendio en el hotel Sheraton: evacúan a trabajadores y huéspedes por intensa humareda

Varias unidades del Cuerpo General de Bomberos fueron desplegadas para controlar la emergencia registrada en el Cercado de Lima.

La mañana de este viernes 10 de julio se registró un incendio en el hotel Sheraton, ubicado en la avenida Paseo de la República, en el Cercado de Lima. Ante la emergencia, varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al lugar para controlar el siniestro.

Según información preliminar, la emergencia habría afectado los pisos 7, 8, 9, 10 y 11 del establecimiento. Debido a la intensa humareda, los huéspedes y trabajadores que se encontraban en el interior fueron evacuados de inmediato para salvaguardar su integridad.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros del Cuerpo de Bomberos acordonaron la zona mientras se desarrollaban las labores de atención y se iniciaban las investigaciones para determinar las causas del incendio.

De acuerdo con la página web de los Bomberos, el siniestro fue catalogado como “código cero”. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas heridas como consecuencia de la emergencia.

CONDUCTORES DEBEN TOMAR PRECAUCIONES

El despliegue de las unidades de emergencia provocó congestión vehicular en los exteriores del Centro Cívico. Por ello, se recomendó a los conductores que circulan por las zonas aledañas tomar precauciones, reducir la velocidad y utilizar rutas alternas para evitar quedar atrapados en el tráfico.