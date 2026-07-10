Congreso aprueba dictamen que establece el sábado como día no laborable para trabajadores de confesiones religiosas

La nueva disposición alcanza a trabajadores del sector público y privado, quienes deberán acreditar su pertenencia a una organización religiosa para acceder al beneficio.

El Congreso de la República aprobó en segunda votación el dictamen que establece el sábado como día no laborable compensable para los trabajadores del sector público y privado que pertenezcan a confesiones religiosas cuyo día de descanso o de guardar coincida con esa fecha.

La iniciativa fue presentada por el congresista Juan Burgos Oliveros, de la bancada Lealtad Nacional y que recibió el respaldo de la Comisión Permanente con 16 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones, con el fin de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad religiosa en el ámbito laboral.

De acuerdo con esto, los trabajadores podrán ausentarse de sus labores los sábados por motivos religiosos, siempre que las horas dejadas de trabajar sean compensadas posteriormente conforme a las disposiciones establecidas.

¿CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO?

Asimismo, señala que, al inicio de la relación laboral, el trabajador deberá informar a su empleador sobre la confesión religiosa a la que pertenece y acreditar dicha condición mediante una constancia emitida por la autoridad correspondiente de su organización religiosa. Además, deberá indicar que su día de descanso o de guardar coincide con el sábado.

Por otro lado, las horas no laboradas deberán ser recuperadas dentro de los diez días naturales posteriores o en la fecha que determine el empleador. La norma también establece que serán nulas las cláusulas, acuerdos o decisiones que generen discriminación directa o indirecta por motivos religiosos en aspectos vinculados a remuneraciones, jornada laboral y demás condiciones de trabajo.