¡Cambian las reglas! ONPE aprueba nuevo reglamento de seguridad para las elecciones 2026

Las nuevas disposiciones establecen controles más estrictos para el traslado y protección del material electoral, además de reforzar la seguridad en los centros de votación.

Con el objetivo de reforzar la protección de los locales de votación y del material electoral de cara a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó una actualización del reglamento que regula la seguridad durante los procesos electorales.

Esta medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° 000109-2026-JN/ONPE, suscrita por Bernardo Juan Pachas Serrano, jefe encargado de la institución. Entre las principales novedades, el documento incorpora de manera expresa la custodia de sedes electorales y el resguardo del material utilizado durante todo el proceso.

Asimismo, la norma redefine y precisa las funciones que deberán cumplir la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para garantizar el desarrollo seguro de los comicios.

PNP Y FUERZAS ARMADAS ASUMIRÁN FUNCIONES

Según el reglamento, la PNP tendrá a su cargo la seguridad externa de los locales de votación, el mantenimiento del orden público y la custodia de las sedes de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y sus oficinas descentralizadas.

Por su parte, las Fuerzas Armadas serán responsables de la seguridad interna de los centros de votación y de la protección del personal y material electoral dentro de los recintos donde se sufraga.

TRASLADO DE MATERIAL

La norma también establece los procedimientos para la custodia y traslado del material electoral antes, durante y después de la jornada electoral. Además, ratifica que los miembros de mesa, personeros y ciudadanos habilitados para votar no podrán ser detenidos desde 24 horas antes hasta 24 horas después de las elecciones, salvo en casos de flagrancia.

Por otro lado, se mantiene la prohibición del uso de celulares, cámaras fotográficas y equipos de video dentro de las cámaras secretas para preservar la transparencia del voto.