Tras intensa persecución detienen a requisitoriado en Barranco: en su vehículo se hallaron armas

Las cámaras de seguridad fueron vitales para la intervención del sujeto, ya que su sistema permite grabar las placas de los autos y luego realizar las consultas si la unidad tiene problemas.

En un trabajo coordinado, agentes de la Policía Nacional y serenos del distrito de Barranco lograron intervenir a un sujeto cuyo automóvil tenía la placa clonada.

Al notar la presencia de las autoridades, el hombre emprendió la huida; tras una intensa persecución y luego de aplicar el plan cerco, capturaron al individuo que está requisitoriado.

ARMAS DE FUEGO

Al momento de la intervención, el sospechoso no opuso resistencia; fue trasladado a la comisaría del sector para las investigaciones respectivas; en su auto se encontraron armas de fuego.

Las cámaras de videovigilancia fueron vitales para la intervención del sujeto, ya que su sistema permite grabar las placas de los autos y luego realizar consultas si la unidad tiene problemas.