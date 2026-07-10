Locales

Hace 2 horas

UNMSM: estudiantes toman Facultad de Derecho exigiendo atención a sus demandas académicas

Representantes de los alumnos señalaron que adoptaron esta medida, ya que después de varias solicitudes no se llegó a concretar una reunión con las autoridades.

Foto Andina



Ante la nula atención a sus requerimientos, estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas de la  Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tomaron la tarde de ayer las instalaciones de su facultad exigiendo a las autoridades una mesa de diálogo.

En entrevista con RPP, una representante del Centro Federado de Derecho y Ciencias Políticas  señaló que buscan la aprobación del reglamento de tacha docente, un instrumento que consideran mejorará notablemente la calidad de los docentes.

"Esta tacha docente permite que no haya profesores mediocres (…) profesores que no asisten a clases, que no cuentan con un sílabo, que vienen cuando se les da la gana. Profesores que no garantizan la buena calidad académica", manifestó.

CLASES VIRTUALES

Dijo también que los estudiantes adoptaron esta medida, ya que después de semanas se "agotaron" todas las vías para lograr una reunión con las autoridades. Indicaron que la toma no es indefinida, culminará cuando el decano acepte la mesa de diálogo.

Debido a esta medida de fuerza, las autoridades sanmarquinas informaron que las clases en esta facultad serán virtuales hasta nuevo aviso. Mientras las distintas actividades académicas en casa superior de estudios se desarrollarán con normalidad.


Temas Relacionados: EstudiantesFacultad De DerechoMesa De DiálogoProfesoresUnmsm

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO