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Hace 3 horas

Chofer de miniván fue asesinado a balazos en Carabayllo: un pasajero resultó herido en el ataque

Según testigos, los delincuentes se acercaron a la unidad y, sin mediar palabra, dispararon varias veces contra el conductor de 32 años, que falleció camino a un nosocomio cercano.

Foto Exitosa



Sicarios en moto asesinaron anoche a balazos al conductor de una miniván cuando circulaba por la avenida Lima, en el distrito de Carabayllo. En medio de la fuga, una combi embistió el vehículo menor de los atacantes.

Según testigos, los delincuentes se acercaron a la miniván que manejaba Tritson Quispe Ramos, de 32 años, y sin mediar palabra le dispararon varias veces.  Durante el ataque, un pasajero resultó herido de consideración.

BAJO EVALUACIÓN

Tras el atentado, ambos fueron trasladados al Hospital de Puente Piedra; el conductor falleció en el trayecto debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos. El pasajero quedó internado bajo evaluación.

Cuando los delincuentes intentaban escapar a bordo de la motocicleta, la otra miniván decidió perseguirlos y terminó embistiendo el vehículo menor. Uno de los atacantes logró huir, mientras que su cómplice quedó herido.


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