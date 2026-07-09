Brigadas del Minsa inmunizan a niños y adultos mayores contra el sarampión en SJM

Las brigadas de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur, en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa), despliegan jornadas de vacunación casa por casa y en centros de salud en San Juan de Miraflores (SJM) para proteger a la población.

La campaña comprende las siguientes acciones clave en menores de 5 años completan su esquema regular, mientras que los niños de 5 a 10 años reciben la vacuna contra el sarampión (SPR).

En el caso de los adultos mayores se les aplica de forma gratuita la vacuna contra la influenza y el neumococo

Vacunación casa por casa

Las brigadas del Minsa están desplegándose de forma continua por sectores priorizados de San Juan de Miraflores realizando barridos de vacunación y control larvario.

El personal recorre las calles puerta a puerta debidamente uniformado y con fotocheck, en el horario de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

El objetivo de estas intervenciones es cerrar brechas de inmunización y prevenir brotes de enfermedades altamente contagiosas.

Cabe señalar que, para conocer más sobre los puntos de vacunación fijos o solicitar la visita de las brigadas a tu domicilio, puedes comunicarte con el Minsa o seguir las actualizaciones de la Diris Lima Sur.